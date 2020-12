Natale al tempo del Covid, a Giffoni la tombola si fa online L'iniziativa della scuola di primo grado di Capitignano "Il virus non ferma le tradizioni"

Le tombolate, al tempo del Covid-19, si fanno on line. Il virus non ferma la tradizione e così, la scuola di primo grado di Capitignano, seppur a distanza, ha deciso di organizzare la consueta tombolata natalizia tra alunni e docenti. Tutto è nato da un'idea del prof Cosimo D'Agostino che nel tardo pomeriggio di lunedì 21 dicembre ha proposto la realizzazione del gioco simbolo del Natale.

L'idea è stata accolta con entusiasmo dal dirigente scolastico Luciano Raffaela e dal responsabile di plesso prof. Aldo Pepere, i quali insieme ad altri docenti hanno tempestivamente provveduto ad organizzare l'evento on-line. Tre classi e tre ambienti “di gioco” virtuali.

Attraverso una piattaforma on-line e con il sostegno della prof.ssa Carmela Tortora sono state generate le cartelle da gioco. Favorevoli tutti i genitori che hanno contribuito a mettere a disposizione dei premi e hanno svolto il ruolo del "tombolone" garantendo così, in collaborazione con i docenti, la regolarità dell'evento.

“Tutto ciò si è svolto in un clima di festa ed allegria che ha ispirato i docenti a proporre nuovi incontri on line in cui realizzare il gioco Risiko. Nell' auspicio di poter portare a termine questo proposito e considerato il buon esito di questa iniziativa possiamo oggi affermare con forza che il Coronavirus non ferma le tradizioni.” raccontano dall'istituto.

“Il calore delle cose semplici e delle tradizioni supera ogni distanziamento. Stupendi i nostri ragazzi! Bravi i nostri docenti” Commenta la dirigente Luciano Raffaela.