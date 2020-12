Baronissi, una targa a Domenico e Gerardo, ultimi "ciabattini" Dopo 70 anni chiude la Bottega Russo "Grazie di esser stati custodi di un'antica tradizione"

Dopo 70 anni di onorata attività chiude la Bottega Russo, locale storico nel cuore del centro di Salerno, baluardo dell'antica attività dei ciabattini nel capoluogo. A Gerardo e Domenico Russo, gli ultimi “ciabattini”, originari di Baronissi, il sindaco Gianfranco Valiante, ha deciso di donare una targa per ringraziarli dell'attività svolta e per esser stati “custodi di un'antica tradizione ormai scomparsa”

I due artigiani, per il primo cittadino “hanno scritto la storia dell'artigianato locale. E oggi l'amministrazione ha voluto ringraziare Gerardo e il suo anziano papà 96enne (che riceverà la targa ricordo direttamente a casa) per l'attività prestata in tutti questi anni.”