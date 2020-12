Pagani: chiusi cimitero e Villa Comunale L'ordinanza del sindaco

Chiusi cimitero e Villa Comunale a Pagani. A disporlo l'amministrazione comunale che lo ha annunciato in una nota. “Si comunica alla cittadinanza che è stata disposta ordinanza di chiusura del cimitero comunale nei giorni 24- 25-26-27-31 dicembre e 1-2-3 gennaio nonché 5-6 gennaio, consentendo in tal periodo temporale solo le eventuali operazioni di seppellimento. Tale ordinanza si è resa necessaria visto l’afflusso di visitatori che si riscontra nei giorni natalizi, pre festivi, data l’impossibilità di garantire l’accesso scaglionato o contingentato al cimitero, tale da impedire formazione di assembramenti e il rispetto della distanza minima di sicurezza sia all’ingresso che all’esterno del cimitero stesso. Si informa, inoltre, che negli stessi giorni anche la villa comunale sarà chiusa al pubblico, onde evitare il mancato rispetto delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del Covid-19”.