Battipaglia, spazzatura in strada: sanzionato un uomo Individuato dalle telecamere di sorveglianza

Abbandono di rifiuti in strada a Battipaglia, un uomo è stato identificato e sanzionato. "Continua in maniera incessante, anche durante il periodo natalizio, il controllo sul territorio finalizzato a prevenire, e nel caso sanzionare, l’abbandono di rifiuti un strada", cos' la sindaca di Battipaglia Cecilia Francesce, che ha scelto di pubblicare il video che ritrae l'uomo abbandonare un sacchetto in strada.

L'uomo, si trovava nei pressi del sottopasso autostradale quando è stato “beccato” dalle telecamere di sorveglianza.