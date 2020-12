Pagani, installata la segnaletica in via Fontana Cosentino: "Senza un adeguato sistema di segnalazione, le traverse erano facilmente confondibili"

Proseguono i lavori in via Fontana e traverse a Pagani, nell’ambito dell’opera di messa in sicurezza delle arterie stradali. A completamento dei lavori, oltre alla pulizia, è stata realizzata anche la segnaletica di riconoscimento delle cinque traverse che si diramano da via Fontana.

Un intervento richiesto ed ottenuto dal consigliere comunale di Pagani, Alfonso Cosentino, che nei giorni scorsi ha incontrato – proprio nelle zone interessate – il Presidente della Provincia, Michele Strianese. “Era impensabile che ad oggi non vi fosse segnaletica per distinguere le varie traverse di via Fontana che sono adiacenti e contigue”, ha detto il consigliere Cosentino. “Senza un adeguato sistema di segnalazione, le traverse erano facilmente confondibili. Questo ha comportato disservizi e disagi per i residenti. Basti pensare alle difficoltà per i gestori delle utenze e per i corrieri, al mancato recapito della posta e della corrispondenza e, non ultimo anzi ancor più importante in questo particolare momento di crisi epidemiologica che stiamo vivendo, non dimentichiamo i problemi per i mezzi di soccorso e gli operatori di emergenza per l’individuazione delle strade. Con questo intervento necessario che si è concluso nella giornata odierna, spero che si possano risolvere – in gran parte – le criticità appena evidenziate”.

Al simbolico “taglio del nastro” delle insegne identificative c’era anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, il quale ha ringraziato il consigliere Cosentino per l’interessamento della problematica e ha dichiarato: “Insieme ripristiniamo la vivibilità massima di tutta la città, dalle periferie al centro cittadino, perché ogni strada rappresenta il cuore pulsante di Pagani”.