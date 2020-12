Agropoli, approvato il Puc: "Giornata storica per la città" "Dopo 48 anni il comune ha un nuovo strumento urbanistico"

“Una giornata storica per il nostro comune” con queste parole il sindaco Adamo Coppola commenta l'approvazione del Puc ad Agropoli avvenuta durante il consiglio comunale di questa mattina. Unico punto all’ordine del giorno, dopo 48 anni la città ha un nuovo strumento urbanistico che va a sostituire il vecchio piano di fabbricazione in vigore a partire dalla prima metà degli anni ’70.

“Quando venne votato il precedente Piano di fabbricazione io non ero ancora nato – Ha commentato la Fascia tricolore - Oggi in Consiglio comunale abbiamo scritto un pezzo di storia per la nostra Agropoli. Il nuovo piano urbanistico rilancia la nostra Città, che sarà sempre più vivibile ed attrattiva. Un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito affinché tutto questo si realizzasse”

La progettazione è stata curata dall’ufficio tecnico comunale, composta dall’ingegnere Agostino Sica, responsabile del procedimento e dell’ufficio di piano, dall’architetto Domenico Francesco Moccia e dai colleghi Gaetano Cerminara e Roberto Gambino e dal responsabile Vas, geometra Sergio Lauriana.