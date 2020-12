"Mio figlio è morto", ma non era vero: era in comunità La madre avrebbe provato a nascondere l'affidamento in comunità del bimbo di 4 anni

Una storia passata di profilo in profilo sui social, un passaparola divenuto virale: Pagani sotto choc per la morte di un bimbo di appena 4 anni. Per fortuna, però, non era vero Ma sono state comunque ore di apprensione e sconcerto per il presunto malore fatale.

Ma a sconcertare è che a diffondere la falsa notizia sarebbe stata la madre del piccolo, che al sacerdote che non lo vedeva da tempo e aveva chiesto che fine avesse fatto, ha ricevuto questa risposta lapidaria: "E' morto". Di qui il tam tam sul web.

Ma la verità era ben altra. Il bimbo infatti era stato preso in carica dai servizi sociali del comune di Pagani per le pessime condizioni abitative cui era costretto, in una casa senza acqua corrente e servizi. Di qui l'affidamento ad una casa famiglia, così come deciso dal tribunale dei minori.