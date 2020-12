Pontecagnano: vietato consumare cibi e bevande all'aperto Nuova stretta in vista del Capodanno, la nuova ordinanza del sindaco Lanzara

La fine dell'anno si avvicina e in vista del Capodanno il comune di Pontecagnano Faiano ha deciso di irrigidire le normative previste al fine di contenere e scongiurare ulteriormente il rischio di contagio ed evitare assembramenti. Da domani, infatti, l'Italia tornerà in zona rossa. Il provvedimento nazionale prevede, tra le altre cose che bar, ristoranti e pasticcerie possano effettuare solo asporto e consegna a domicilio.

A queste diposizioni si aggiunge la nuova ordinanza del sindaco Giuseppe Lanzara che disponde, fino al 1 gennaio 2021:

- Il divieto assoluto, per tutto l’arco della giornata, di consumo di cibi e bevande, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, comprese ville, parchi comunali, strade, piazze e parcheggi.

- Il divieto, per tutti gli esercizi commerciali, di svolgere qualsiasi attività sonora e musicale dal vivo o registrata sotto ogni forma all’interno e all’esterno dei locali.

- Le attività dei distributori automatici sono consentite dalle ore 5 alle 22 con obbligo di sorvegliare l’area. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Il sindaco ha poi raccomandato alle forze dell'ordine di intensificare i controlli, in particolare nei luoghi della "movida". I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa dai 25 ai 500 euro.