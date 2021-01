Battipaglia: telecamere incastrano furbetti del sacchetto Il sindaco Francese: "Pensavano di farla franca, beccati e multati"

“Questa volta erano in tre, addirittura con i carrelli, intenti a sversare una quantità notevole di rifiuti e “creare”, così, una vera e propria discarica abusiva in Via Valsecchi.

Evidentemente convinti di sentirsi protetti dal buio della notte, questi incivili pensavano di farla franca.

Niente di più sbagliato. Le nostre telecamere di video sorveglianza, situate in maniera capillare sul territorio, hanno ripreso tutto ed i soggetti in questione sono in corso di identificazione da parte delle autorità competenti”. Con questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Battipaglia ha denunciato 3 “furbetti del sacchetto”, beccati dalle telecamere comunali e multati.