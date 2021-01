Rete wi-fi pubblica, ad Agropoli arrivano nuovi punti gratuiti L'iniziativa finanziata dall'Unione Europea per coprire parchi, piazze e uffici pubblici

La giunta Coppola, su proposta dell’assessore alle politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento della rete wi-fi di pubblica fruizione presente sul territorio comunale. Tale operazione consentirà anche di ampliare i punti hotspot gratuiti.

"Il Comune di Agropoli, nei mesi scorsi, è risultato vincitore, del bando "WiFi4EU", l’iniziativa dell’Unione Europea che finanzia l’installazione di reti wi-fi gratuite negli spazi pubblici quali parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari. L’Ente municipale è tra i 510 Comuni italiani che sono risultati destinatari di un voucher di 15mila euro per creare gli hotspot necessari all'entrata in funzione delle reti internet o per la loro integrazione - si legge nel comunicato stampa di palazzo di città -. Il buono "WiFi4EU" è un pagamento forfettario volto a coprire i costi delle apparecchiature e di installazione degli hotspot wi-fi. Al Comune toccherà sostenere i costi della connettività (abbonamento a internet), della manutenzione e di funzionamento delle apparecchiature per almeno tre anni".

Attualmente gli hotspot gratuiti attivi sono presenti in Piazza Vittorio Veneto, stazione ferroviaria, porto e Piazza Umberto I (centro storico). A questi se ne aggiungeranno di nuovi: Parco pubblico “L. Bonifacio” in via Taverne, Castello Angioino Aragonese, Piazzetta adiacente la chiesa Madonna di Costantinopoli, Piazza della Mercanzia.

«Il servizio internet - affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore Roberto Mutalipassi - è ormai divenuto fondamentale per lo studio, il lavoro e per il tempo libero. Il servizio offerto dal Comune di Agropoli, completamente gratuito, è molto apprezzato da residenti e turisti e, a partire dal mese di marzo 2021, sarà implementato con nuove zone e potenziato, per una connessione maggiormente veloce. Un servizio importante per una Città sempre più al passo con i tempi».