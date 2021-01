Cetara Covid free, l'appello del sindaco: prudenza “Non vanifichiamo tutti gli sforzi”

A Cetara il sindaco Fortunato Della Monica ha lanciato un appello alla popolazione per evitare un nuovo dilagare dei contagi. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale era stata proprio costretta a emanare ordinanze restrittive dopo un boom di postivi. Così la fascia tricolore ha scritto alla cittadinanza, lanciando un appello alla prudenza.

“Cari cittadini, come ben sapete, Cetara ha salutato il 2020 con la buona e bella notizia di zero casi positivi relativi alla contrazione del Covid-19. Con le vacanze natalizie che stanno per volgere al termine e con le nuove direttive che seguiranno a livello nazionale e regionale, nonché di ogni singolo territorio, vi invito a continuare a rispettare le norme di sicurezza e il distanziamento sociale.

Purtroppo la possibilità di una 'terza ondata' è stata paventata e noi dobbiamo cercare di non vanificare tutti gli sforzi fatti in questi mesi. Sono certo che insieme ce la faremo e ne usciremo più forti di prima.

Seguire le regole non è solo un diritto, ma anche un dovere di tutti noi, al fine di tutelare soprattutto le fasce più deboli e ritornare quanto prima alla tranquillità e alla normalità. Grazie.”.