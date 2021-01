Emergenza sicurezza in litoranea, potenziare videosorveglianza La denuncia di Fratelli D'Italia

“Numerosi episodi criminali hanno minato la tranquillità dei residenti e delle attività economiche della zona Litoranea di Pontecagnano Faiano, presa di mira dai malviventi durante le festività natalizie. Furti ai danni di abitazioni private e all’interno di alcune attività ricettive si sono verificati ripetutamente negli ultimi giorni: è recente, tra l’altro, una rapina ai danni di un distributore di carburanti in via dei Navigatori in cui è stato ferito il benzinaio

Una situazione insostenibile, già denunciata in passato, che ha provocato forti preoccupazioni tra i residenti”. A lanciare l'allarme Fratelli d’Italia che ha segnalato, nel mese di dicembre 2020, inoltre, “la mancata illuminazione, in più punti, della Sp417 Aversana e di alcune strade che conducono in Litoranea, che aumentano la percezione di insicurezza. Una zona, nonostante gli annunci, isolata e dimenticata, che deve fare i conti anche con i danni della mareggiata che si è abbattuta sulla costa oltre agli episodi sopracitati”.

“La questione sicurezza merita la massima attenzione alla luce dei recenti fatti di cronaca che si sono verificati anche nel centro cittadino in prima serata con i pochi negozi ancora aperti nel lockdown natalizio” dichiara Giuseppe Corrado, commissario cittadino di Fratelli d’Italia.

“I residenti hanno paura e le attività commerciali della zona devono fare i conti, oltre alla crisi, anche con i criminali armati. Fratelli d’Italia chiede – continua Corrado – il potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio con l’istallazione di altre telecamere, nei punti critici, collegate in tempo reale con il comando della polizia locale”.

Il circolo di FdI, in passato, ha già proposto all’Amministrazione comunale un progetto per aumentare la presenza degli agenti di polizia municipale sul territorio, in particolare in orario notturno, con la predisposizione di un capitolo di spesa ad hoc per fare fronte agli straordinari del personale impegnato. Inoltre, per un più ampio controllo del territorio, Fratelli d’Italia propone delle convenzioni con gli istituti di vigilanza privata al fine di supportare le attività di contrasto ai reati diffusi da parte delle forze dell’ordine.

“Le nostre proposte sono ancora valide e auspichiamo un intervento immediato da chi amministra nel rispondere alle istanze dei residenti della litoranea con azioni reali anziché slogan elettorali. Sull’argomento sicurezza ricordiamo particolari critiche e numerose richieste di tavoli con le forze dell’ordine da parte di chi oggi è al governo della città”.

“Ci auguriamo – aggiunge il commissario cittadino – che quelle priorità non siano state messe in secondo piano”. “Il clima di incertezza causato dalla pandemia e la scarsa percezione di sicurezza tra i cittadini – termina Corrado – rischiano di aumentare le tensioni sociali in un periodo storico di grande difficoltà. L’amministrazione dia risposte significative e si occupi delle periferie invece di perdere tempo con smentite e dibattiti politici sui social imbarazzanti”.