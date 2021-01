Nocera, partono le attività sociali nei poli territoriali Avviate una serie di iniziative per dare un aiuto concreto alle famiglie del territorio

A Nocera Inferiore partono le attività di affiancamento alle famiglie per promuovere il benessere sociale, attraverso i poli territoriali attivati dall'ufficio di piano del municipio dell'agro.

"I Poli territoriali per le famiglie - fanno sapere da palazzo di città - opereranno in una logica sistemico familiare e interverranno per promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia ed il nucleo familiare in ogni fase del ciclo di vita. Nei Poli territoriali per le famiglie saranno organizzate attività` di accompagnamento alla genitorialità`, stimolando la capacità di organizzazione, elaborazione e conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale, avendo come obiettivo principale il sostegno educativo/relazionale alle famiglie. Le attività saranno svolte da figure professionali dedicate quali educatori professionali, assistenti sociali, psicologi".

In programma iniziative come interventi educativi domiciliari, percorsi di accompagnamento alla genitorialità sostenuti dall’equipe multidisciplinare nella sede del Polo, gruppi di confronto tra famiglie, la mediazione familiare, incontri in spazio neutro e percorsi formativi ed informativi su tematiche specifiche aperte a tutte le famiglie del territorio.