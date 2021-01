Battipaglia: rimossa la discarica abusiva in via Valsecchi Gli autori erano stati beccati dalle telecamere del comune

Gli operai della società Alba hanno provveduto in queste ore a rimuovere la discarica abusiva in via Valsecchi. Pochi giorni fa le telecamere di video sorveglianza del comune avevano incastrato i "furbetti del sacchetto" intenti ad abbandonare la spazzatura illegalmente. I responsabili sono stati poi multati. Ora l'area è stata bonificata.