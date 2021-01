Rosolino muore a 46 anni, consegnava il pane alle 2 di notte Lo ha stroncato un infarto: il dolore della sua città. "Onoratelo con una preghiera"

Rosolino è morto stroncato da un infarto improvviso mentre faceva il suo lavoro, a soli 46 anni. Consegnava il pane in tutta Battipaglia e la sua comunità lo ricorda commosso. Così come un utente della pagina Facebook “Sei di Battipaglia … il vero”, che scrive di lui:

Scusate se irrompo così sul gruppo però qui si ricordano sempre persone di Battipaglia che muoiono , per carità persone che hanno fatto la storia di questo paese imprenditori e commercianti…ma ieri ci ha lasciato Rosolino forse tanti non lo conoscono consegnava pane. Era un operaio che si svegliava alle 2 di notte per far trovare pane fresco sugli scaffali dei supermercati a tutti noi. Lo ha fatto fino ad ieri, fin quando il Signore lo ha chiamato a se a solo 46 anni per un infarto che non lascia scampo a nessuno.

Vi chiedo di onorarlo con una preghiera, fatelo per lui e per la sua famiglia e per tutte le persone semplici come lui che hanno lasciato questo mondo troppo presto. E ricordiamoci che dietro a grandi imprenditori ci sono sempre bravi e onesti operai. Riposa in pace Rosolino”.