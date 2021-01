Nocera, dopo anni di attesa ecco i lavori per le fogne Il sindaco Torquato: "Ci saranno disagi per i cittadini, ma è un'opera fondamentale per la città"

Almeno un mese di lavori su varie arterie della città, come via Matteotti, via Citarella e via Fucilari, dove si interverrà dalle 8 alle 18 ogni giorno. Nocera Inferiore si prepara all'apertura del cantiere per l'impianto fognario urbano. Ed il comandante della polizia locale Carmine Bucciero ha firmato un'ordinanza specifica per la viabilità che sarà in vigore dall'11 gennaio all'11 febbraio.

Nello specifico, in Via Matteotti sarà apposto il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta con rimozione forzata, sarà consentito il solo transito a passo d’ uomo delle autovetture in uso ai residenti. In via Citarella dal civico n. 2 al civico n. 17 sarà istituito il doppio senso di circolazione. In via Fucilari dal civico n. 150 fino all’incrocio con via Atzori sarà altresì istituito il divieto di sosta h24 con rimozione forzata.

L’ ordinanza dispone, inoltre, che per le strade interessate dagli interventi, sarà garantito il transito pedonale e la sicurezza degli stessi tramite illuminazione nelle ore notturne dell’ area di cantiere.

"Ci sarannon dei disagi per i cittadini - ha commentato il sindaco Manlio Torquato -, ma parliamo di un'opera fondamentale per la città di Nocera".