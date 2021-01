Pontecagnano, nominato assessore Rosa Lembo La scelta a fronte delle dimissioni di Paola Manzo

Il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, a fronte delle dimissioni di Paola Manzo, nomina Assessore Rosa Lembo, eletta nelle fila di Campania Libera e tesserata del Partito Democratico.

Queste le deleghe attribuite alla cinquantaduenne, dirigente amministrativo scolastico: Bilancio, Risorse Umane, Trasparenza, Innovazione tecnologica, Formazione, Politiche per il lavoro, Servizi cimiteriali, Servizi demografici ed elettorali, Smart city e Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Rosa Lembo verrà anche indicata con il nome di Assessore alla Gentilezza, “sia per il mandato ricevuto dal Sindaco nell’ambito del progetto nazionale teso a riconoscere questa delega sia per la sua cortesia ed amabilità” fanno sapere dall'Ente.

Resteranno, invece, di competenza del Sindaco: Ecologia, Igiene urbana, Contenzioso, Avvocatura e Politiche sociali/Piano di Zona.

A fare ingresso nella massima assise cittadina subentrerà la prima non eletta, Nunzia Fiore, già Consigliere in quota Pd per ben cinque anni e candidata alle ultime amministrative nella lista di Campania Libera. Cinquantacinque anni, commercialista, il Consigliere Comunale lascerà il Cda della Farmacia Comunale, di cui faceva parte, per ovvie ragioni di incompatibilità.

Di seguito il commento del Sindaco Giuseppe Lanzara:“Il nuovo anno inizia con dei cambiamenti importanti, che accogliamo nella consapevolezza che bisogna accettare le scelte ed intraprenderne di nuove con coraggio ed immutato senso di responsabilità. Saluto l’amica Paola ed estendo i miei ringraziamenti al Consigliere Comunale Rosa Lembo che, aderendo al Pd, ha accettato di rivestire il ruolo precedentemente assunto dall’Assessore Manzo. La neo nominata saprà testimoniare con più forza ed incisività nelle scelte di Governo le sue doti organizzative, il suo spirito di abnegazione e la sua onestà intellettuale e morale. A Rosa gli auguri di una fase nuova ed avvincente nella sua vita politica ed umana. Esprimo, infine, una sincera gioia nel rivedere Nunzia Fiore fra gli scranni del Consiglio Comunale, cui ha saputo dare un contributo importante e preciso. Condividere un’esperienza quinquennale come Consiglieri di opposizione ci ha dato e ci sarà la forza per intraprendere ancora insieme nuovi progetti per Pontecagnano Faiano. Approfitto, peraltro, per rimarcare l’importanza delle donne in politica, a tutti i livelli e con qualunque competenza. La loro presenza arricchisce il dibattito di nuove esperienze e punti di vista, dimostrando come si possa e si debba promuovere l’impegno delle professioniste, delle mogli e delle mamme, oltre ogni pregiudizio”.