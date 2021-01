Pagani, Covid: scendono drasticamente i contagi Ad oggi sono 125 i positivi. Il sindaco: "I dati smentiscono chi ci chiamava pecora nera"

Contagi drasticamente diminuiti a Pagani: ad oggi 125 positivi. «L'unica associazione con Pagani rispetto ad una prima posizione in un elenco sul Covid-19 è per la trasparenza con cui abbiamo sempre trattato la situazione pandemica» così il sindaco del comune dell'agro Lello De Prisco, che ha chiesto e ottenuto un’elaborazione dei dati che corrisponda alla reale diffusione del contagio in città. «Lo abbiamo detto e ribadito a più riprese, in cento modi, la situazione di contagio in città nelle ultime settimane non era quella che rispecchiavano i dati a disposizione». Sono attualmente positivi 125 paganesi e non oltre 800, come risultava dagli aggiornamenti, che non tenevano conto del numero rilevante di guariti, tutti da sottrarre al totale.

Oggi la conferma ufficiale è arrivata. I dati sulla reale situazione epidemiologica sono stati forniti dall' U.O.P.C Pagani del dipartimento di Prevenzione Asl, diretta dal dr. Lombardi, ed elaborati dai dottor Giada Annarumma, Claudia Cinque e Gianluca Tedesco. «Dati che ci permettono chiaramente di smentire chi voleva etichettare la città come pecora nera, sia rispetto ad atteggiamenti imprudenti collettivi, sia rispetto ad una gestione irresponsabile» ha dichiarato il sindaco Lello De Prisco.

«Dati che speriamo si avvicinino sempre di più allo zero, che ci confortano e ci confermano l'ottimo lavoro degli operatori sanitari, dell'Usca, dell'Asl, dei medici di base, della Papa Charlie e di tutto il mondo del terzo settore che in sinergia con l'amministrazione ha investito forze e cuore per sostenere, senza tregua, questa emergenza. Dati che non devono farci abbassare la guardia ma che fanno ben sperare perché questo anno nuovo sia davvero l'anno della ripartenza»