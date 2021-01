Incidente ad Agropoli, auto finisce contro un muro A bordo due ragazzi

Incidente stradale ieri sera ad Agropoli, in via Belvedere. Per cause ancora da accertare un'auto, con a bordo due ragazzi del posto, è finita fuori strada schiantandosi contro un muro. Danni alla vettura ma i giovani non avrebbero riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.