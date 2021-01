Pd e Psi: «Un percorso plurale e condiviso per Nocera» La nota congiunta dei segretari cittadini dei due partiti apre a nuovi scenari nei prossimi mesi

"Animati dalla passione politica che da sempre li accomuna, nell’interesse della città, i rappresentanti delle sezioni nocerine del Pd e del Psi, partiti che hanno contribuito alla vittoria della coalizione alle ultime elezioni amministrative, si sono incontrati per avviare una riflessione sui temi principali da affrontare nei prossimi mesi e individuare azioni da proporre alla città e all’amministrazione": così la nota congiunta a firma del coordinatore Psi Marialaura Vigilar e del segretario Pd Francesco Scarfó.

"Il particolare momento storico che la comunità locale ed in generale il Paese, stanno attraversando caratterizzato dalla crisi sanitaria, sociale ed economica che la pandemia ha determinato, impone responsabilità, coesione e confronto. I due partiti nocerini auspicano un allargamento del tavolo di confronto a tutte le forze politiche e civiche presenti in città, consapevoli che in questi momenti è necessario il contributo di tutte le energie che condividono la stessa visione di futuro per la comunità cittadina", le parole messe nero su bianco dalle guide delle due formazioni politiche di centrosinistra.

"Il confronto intrapreso intende arricchire e focalizzare la discussione politica, con l’obiettivo di stimolare la compagine amministrativa a trovare definitivamente forme e luoghi politici di approfondimento delle problematiche per giungere a soluzioni condivise ed efficaci. Il teorema rappresentato più volte alla città negli ultimi tempi, che disegna uno scenario di forze politiche slegate dalle problematiche cittadine e rispondenti solo agli interessi delle segreterie provinciali, non solo non risponde al vero ma rischia di avvelenare il clima, in un momento in cui la coesione e l’unità di intenti dovrebbe rappresentare il faro illuminante della politica cittadina e della azione amministrativa", concludono Vigilar e Scarfò.