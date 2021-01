Baronissi, il Forum giovani esulta: arriva il finanziamento Il sindaco Valiante e l'assessore Petta: riconoscimento importante per attivare nuove iniziative

«Un bel risultato conseguito grazie alla cooperazione messa in atto tra la nostra amministrazione e il Forum dei Giovani - sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante -, le giovani generazioni sono una risorsa essenziale per la crescita della comunità». Il primo cittadino di Baronissi commenta così il finanziamento concesso dalla Regione all'associazione nell’ambito del bando “Giovani in Comune”. Il progetto consentirà di attivare iniziative formative per i giovani della città in particolare il "doposcuola sociale", un corso per aspiranti videomaker e grafici, le "Giornate dell'Arte".



Soddisfazione viene espressa dall’assessore alle politiche giovanili, il vicesindaco Anna Petta: «E’ un riconoscimento importante per il Forum dei Giovani che sta ben operando attraverso un percorso di condivisione e partecipazione che porterà adesso anche all’attivazione di un progetto articolato e che coinvolgerà tanti giovani della nostra città in attività laboratoriali e sociali».

Soddisfatti anche i ragazzi: «Mi onoro di rappresentare i giovani della città - dichiara il coordinatore del Forum, Luigi Vitale - e questo team di ragazzi che con forte spirito di sacrificio e abnegazione lavora da anni sul territorio. Il risultato, arrivato in coincidenza dei vent’anni dell’istituzione del Forum, va a suggellare e a premiare l’impegno profuso. Adesso lavoriamo per mettere a disposizione nel più breve tempo e nelle migliori modalità possibili questi fondi per tutti i giovani di Baronissi. Il traguardo è frutto di una proficua sinergia con l’amministrazione comunale, con l’assessore alle politiche giovanili Anna Petta e con i tecnici dell’associazione Moby Dick che ringrazio a nome di tutto il Forum».