Frane: lavori di messa in sicurezza fra Pisciotta e Palinuro Chiuso un tratto di strada

La Provincia di Salerno un'ordinanza ha predisposto la chiusura del tratto di strada tra Pisciotta e Caprioli, in località Gabella all’altezza del lido Anireip, e ha avviato il cantiere per i “lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi” sulla SR ex SS 447 tra Pisciotta e Palinuro.

“La chiusura della strada - dichiara il Presidente Michele Strianese - si protrarrà fino all’ultimazione dei lavori e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare. Lavoriamo per eliminare un dissesto franoso rilevante verificatosi da tempo. Utilizziamo fondi regionali POR FESR che il Presidente De Luca ha messo a disposizione della Provincia di Salerno ed in particolare per questo territorio.

Ci scusiamo per i disagi a cui saranno costretti cittadini e imprenditori, ma questo è il periodo più indicato per realizzare le opere che contiamo di terminare al più presto possibile" ha concluso Strianese.