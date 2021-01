Lesioni polmonari: 71enne affetta da tubercolosi E' stata ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

Una donna di nazionalità polacca di 71 anni, da 20 annin in Italia, è stata ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per una tubercolosi con lesione polmonare escavata. Per l'anziana, proveniente da Cava de' Tirreni, si era cercato un posto letto in tutta la Campania, nei reparti di malattia infettiva, tutti pieni. E' stata così accolta in isolamento nel reparto del pronto soccorso del nosocomio dell'agro, dove si asssistono i sospetti casi Covid in attesa di tampone.