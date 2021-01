Fiume Sarno, in Comune la firma per la biodiversità Intesa tra i municipi attraversati dal corso d'acqua. Obiettivo: salvaguardare l'ecosistema

Questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Striano, i sindaci hanno firmato un accordo per sottoscrivere il patto per la partecipazione al bando europeo relativo al "Ripristino delle biodiversità e dei servizi eco sistemici" nei territori del fiume Sarno che hanno aderito.

Soggetto capofila il Comune di Striano, accompagnato dai municipi di Nocera Inferiore, San Marzano, Sarno, San Valentino Torio, Poggiomarino, dal Parco regionale del bacino del fiume Sarno ed il Consorzio di Bonifica si sono impegnati quali promotori di "una cooperazione efficiente ed efficace dei princìpi dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale, per la partecipazione al programma europeo “Horizon 2020 Framework Programme".

"La firma di stamane rappresenta un accordo pilota per il recupero delle biodiversità del fiume Sarno al fine di promuovere tale attività in ambito internazionale, in attesa del finanziamento europeo che sarà da supporto alla realizzazione del progetto. L’ ufficio comune per la sostenibilità ambientale (Ucsa), con sede operativa all'interno del Comune di Striano, coordina e pianifica le molteplici attività negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale, a supporto dei Comuni aderenti", si legge nella nota che ha accompagnato la firma dell'intesa.