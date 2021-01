Pontecagnano Faiano, così rinasce il Parco Gemma Investiti altri 35mila tamponi: la soddisfazione degli amministratori comunali

Questa mattina aperta alla cittadinanza la seconda area del Parco Gemma, la zona giochi situata all’interno dei giardini pubblici di Via Carducci e Via Marconi a Pontecagnano Faiano. Presenti alla cerimonia, puramente formale considerate le prescrizioni anti-Covid, il sindaco Giuseppe Lanzara, l’assessore ai lavori lubblici Raffaele Sica ed il dirigente di settore Danila D’Angelo.

L’area, grazie anche un investimento di ulteriori 35mila euro, in aggiunta ai precedenti 56mila destinati al primo lotto, è stata allestita con recinzione in legno con pannelli modulari, pavimentazione antitrauma colorata e giochi tematici. Inserita, inoltre, una giostra inclusiva, concepita e realizzata anche per bambini speciali.

"Un altro passo avanti nell’ambito del progetto di riqualificazione dei nostri centri abitati, dove è sempre più pressante, anche considerato il momento storico, l’esigenza di poter usufruire di spazi condivisi, in cui alimentare l’incontro ed il gioco. Fondamentale anche il ruolo della giostra inclusiva, che rende l’area accessibile a tutti", ha dichiarato l'assessore Raffaele Sica.

"Una vera gioia per noi aprire i cancelli della seconda parte del parco Gemma. Nonostante i lavori di completamento fossero stati eseguiti da tempo, abbiamo ritenuto di posticipare l’apertura in linea con le disposizioni previste in materia di sicurezza. Oggi, però, abbiamo deciso di dare un segnale di fiducia e di speranza, specie per le famiglie e per i bambini. Abbiamo, infine, previsto la presenza di giochi destinati anche a bimbi con difficoltà motorie. Il vero successo è soprattutto questo: poter immaginare uno spazio per tutti, da vivere e condividere nei mesi soprattutto nei mesi a venire", il commento del sindaco Giuseppe Lanzara.