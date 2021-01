Laurito: trenta euro per ogni libro letto dai bambini E' il bonus che riceveranno i piccoli alunni delle classi del comune cilentano

La Giunta Municipale di Laurito, di intesa con il Dirigente Scolastico dell’I.C., ha approvato una iniziativa per la lettura a favore dei ragazzi di 4’ e 5’ classe della primaria, e delle 3 classi della Secondaria di primo grado. Gli studenti residenti nel comune cilentano per ogni libro letto, usufruiranno di un bonus di 30 euro.

Per il sindaco Vincenzo Speranza: “Si tratta non solo di un’occasione per riaffermare interesse per la nostra Biblioteca Comunale, ma soprattutto per distogliere i ragazzi dall’uso improprio ed alienante dei cellulari, stimolandoli a riappropriarsi della capacità autonoma di elaborazione del pensiero, e a contribuire, con la lettura, al sostegno per le rispettive famiglie”.