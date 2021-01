Baronissi: restyling per l'area ex prefabbricati Cambia volto l'ingresso sud della città

È stato consegnato questa mattina il primo tratto del marciapiede ad Acquamela nella zona ex zona prefabbricati. L’intera area è interessata da lavori di riqualificazione: restyling dello spazio in cui erano i prefabbricati, realizzazione di nuovi marciapiedi, integrazione della pubblica illuminazione, videosorveglianza, fioriere.

“Interveniamo su un'arteria centrale della viabilità cittadina percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - l'attenzione sul territorio è costante. La cura e la manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire il decoro e la sicurezza stradale. I lavori andranno avanti con un altro tratto di marciapiede e la complessiva riqualificazione dell’area. Si tratta di un intervento molto importante per Acquamela perché permetterà ai cittadini di muoversi in un contesto più sicuro ed è una bella operazione di restyling e messa in sicurezza in quello che è di fatto l’ingresso sud della città”.

Il marciapiedi (che nell'ultimo tratto sarà completato a giorni) è indispensabile per garantire la massima sicurezza anche agli utenti del servizio di trasporto pubblico (lungo un'arteria altamente trafficata) che finalmente potranno attendere l’autobus in tutta tranquillità.