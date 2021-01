"Ragazzi in gamba", Cetara premia il merito Il Comune omaggia gli studenti che si sono contraddistinti nel corso dell'anno

"Ora più che mai, l’impegno scolastico va premiato". Partendo da questo presupposto, il Comune di Catara nonostante gli avvenimenti che hanno caratterizzato lo scorso anno, ha riorganizzato la manifestazione "Ragazzi in gamba 2020", in onore dei giovani più meritevoli che si sono contraddistinti per i risultati scolastici e universitari conseguiti nell’ultimo percorso di studi.

Hanno titolo a concorrere per la concessione del premio: gli studenti che hanno sostenuto al termine dell’anno scolastico 2019/2020 l’esame di scuola secondaria di primo grado (licenza di scuola media) conclusivo del corso di studi con la votazione massima di 10/10; gli studenti che hanno sostenuto al termine dell’anno scolastico 2019/2020 l’esame di scuola secondaria di secondo grado (diploma di scuola superiore) conclusivo del corso di studi con la votazione massima di 100/100; gli studenti che hanno sostenuto nell’anno accademico 2019/2020 il diploma di laurea.

Le domande per la concessione del premio/borsa di studio, dirette al responsabile dell’area amministrativa del Comune di Cetara, redatte sugli appositi modelli dovranno pervenire entro e non oltre il 26 febbraio.