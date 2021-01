Maltempo e pioggia, frana a San Pietro al Tanagro Lo smottamento ha provocato la chiusura della strada che conduce alla cappella del Crocifisso

Si cominciano a contare i primi danni in provincia di Salerno per via del maltempo. E ancora una volta il territorio si mostra particolarmente fragile. A San Pietro al tanagro, nella notte, uno smottamento di terreno ha costretto l'amministrazione comunale a chiudere la strada che conduce a San Rufo, in direzione della cappella del Crocifisso.

Pochi dubbi sul fatto che sia stata la pioggia di queste ore a provocare il distacco del terreno. Sul posto i volontari del nucleo di protezione civile per verificare la situazione e mettere in sicurezza l'area.