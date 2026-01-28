Salernitana, il Viminale obbliga la tessera per la trasferta di Cerignola Nuova limitazione per i tifosi granata in vista della sfida in Puglia

Nuova limitazione. Per la trasferta di Cerignola di venerdì prossimo, per la tifoseria della Salernitana arriva un nuovo semaforo giallo. L’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha inserito la trasferta in Puglia della Bersagliera tra le sfide attenzionate dal Viminale per la prossima settimana. In particolare, come si legge nella determinazione resa nota ieri, "si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salerno esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "US Salernitana 1919", nel limite stabilito dall'Autorità di P.S.; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".