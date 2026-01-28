Ricercato per l'omicidio di due connazionali, pakistano arrestato dalla Digos L'uomo ora si trova in una cella del carcere di Fuorni: sarà estradato

Un cittadino pakistano, segnalato dall'AISI ad ottobre 2024 quale punto di riferimento in Italia per l'agevolazione di connazionali, alcuni dei quali radicalizzati e interessati a acquisire visti turistici, è stato arrestato dalla Polizia a Salerno. Era ricercato in campo internazionale per omicidio.

La misura è stata eseguita dalla Digos di Salerno, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Il provvedimento in seguito alla trasmissione della 'Red Notice Interpol' diffusa sulla base del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria pakistana, e impulso della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione che ha coordinato le attività.

Lo straniero, con regolare permesso di soggiorno e titolare di diverse attività imprenditoriali attive nella provincia di Salerno, era stato condannato dall'Additional District & Session Judge di Sarghoda (Pakistan), in quanto coinvolto nel duplice omicidio di due connazionali, avvenuto nel paese di origine. La sua localizzazione è il risultato di una complessa attività info-investigativa, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Operazione che ha visto impegnata la Digos di Salerno nello sviluppo della segnalazione e nella attività di ricerca. E' stata individuata una villetta bifamiliare, circondata da folta vegetazione, nella zona industriale del comune di Baronissi, dove l'uomo aveva da pochi mesi trasferito il proprio domicilio al cui interno ne è stata rilevata la presenza con alcuni membri del nucleo familiare.

Il cittadino pakistano era in procinto di raggiungere l'aeroporto di Napoli Capodichino, ove poche ore dopo avrebbe dovuto imbarcarsi su un volo diretto in altra nazione europea. E' stato portato nel carcere di Salerno a disposizione della Corte di Appello di Salerno, che ha disposto la misura cautelare in carcere in attesa degli ulteriori adempimenti burocratici per la prossima procedura di estradizione verso il Paese di origine.