Salernitana, Rufini e le quattro ‘V’: missione replicabile anche in granata? I capisaldi della realtà dell'imprenditore interessato ai granata da portare anche in Campania

Visione, Valore, Volontà e Vittoria. Le quattro ‘V’ che segnano l’esperienza di Olidata sono state il tratto distintivo dell’esperienza della società presieduta da Cristiano Rufini e sponsor della Virtus Bologna. Domenica scorsa, nel corso della sfida con l’EA7 Milano, si è celebrato l’Olidata Day, nel nome della sponsorizzazione multimilionaria che lega la società impegnata in cybersecurity alla squadra campione d’Italia.

Spiccano però quelli che sono i quattro aspetti portati avanti da Olidata e che Rufini proverà a far suoi anche per la Salernitana. La curiosità sarà legata a quella che sarà la composizione della società che Rufini ha in mente per rilanciare la Bersagliera. Visione e Valore dunque da portare avanti per riportare in auge il club granata, alle prese con le delusioni sotto il profilo sportivo e animato dalla volontà di cambiamento che la gente prima invocava per poi fare i conti con il vento di novità che spaventa.

Volontà invece è la parola d’ordine. Rufini ha accelerato con forza, cogliendo la volontà di Iervolino di voler chiudere la sua esperienza alla guida della Salernitana. Mancano i dettagli, si attende il placet della Figc, fondamentale per arrivare alle firme. E poi la parola d’ordine “Vittoria”, purtroppo solo un’utopia negli ultimi anni.