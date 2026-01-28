Salernitana, Villa torna al top. Faggiano pensa ad un suo alter-ego L'esterno inserito nella top-11 della serie C. Ma il mercato può regalare un'alternativa

Un gol prezioso per il momento della Salernitana ma anche per una seconda parte di stagione in calando. Luca Villa torna a sorridere. Certezza sulla corsia mancina e autentico fattore nella partenza da urlo della Bersagliera, l’ex Padova aveva rallentato nel finale del girone d’andata. Il colpo alla testa durissimo con il Crotone ne aveva minato la continuità, costringendolo ai box dopo lunghi esami e nessuna voglia di rischiare. Il ritorno in campo non proprio dei migliori, sacrificato nel ruolo di terzino nella difesa a quattro come a Siracusa. Poi però la prova sontuosa con il Sorrento, un’intesa che va crescendo con Lescano. Invece di fornire lui l’assist all’argentino, ci ha pensato l’ex Avellino a regalargli il pallone del vantaggio. Una stoccata sotto la traversa premiata con l’inserimento di Villa nella Top-11 della Serie C per la scorsa giornata.

Idea Cagnano dall’Avellino

Con Armando Anastasio ormai immaginato come braccetto sinistro, nelle ultime ore Daniele Faggiano sta immaginando anche di regalarsi un nuovo rinforzo per la corsia mancina. Il nome di Andrea Cagnano, in uscita dall’Avellino, è quello più chiacchierato. L'irpino rappresenterebbe una sorta di jolly, utile per dare fiato a Villa nei momenti di appannamento. La Salernitana riflette e intanto si gode il ritorno di Villa in formato premium.