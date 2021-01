Valle dell'Irno: Valiante "Sì alla proposta di Piero De Luca" "Si rafforzi la presenza delle forze dell'ordine sul territorio"

“Accogliamo con favore la proposta dell’onorevole Piero De Luca di istituire un commissariato di Polizia a Mercato San Severino. Sosteniamo l’iniziativa lavorando al contestuale trasferimento del Comando Compagnia Carabinieri a Baronissi”. Lo dichiara il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante a proposito dell’interrogazione del deputato De Luca di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella Valle dell’Irno. “E’ un’esigenza che abbiamo espresso al Prefetto di Salerno – conferma Valiante – il territorio della Valle dell’Irno e in particolare di Baronissi oggi conta un bacino vastissimo, considerata anche la presenza dell’Università, e il personale delle forze dell’ordine in servizio è insufficiente, pur con tutto l’impegno e i buoni risultati che i nostri Carabinieri ottengono. Siamo già in contatto con l’onorevole De Luca e sosteniamo l’istituzione di un presidio di Polizia a Mercato San Severino e il contestuale spostamento del Comando Compagnia dei Carabinieri affinché ci sia una necessaria distribuzione delle forze dell’ordine sul territorio. E’ ciò a cui stiamo lavorando, anche con l’onorevole De Luca”.