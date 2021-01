Nocera Inferiore: eseguiti i lavori in Via Padula La strada riconsegnata alla città

Sono terminati i lavori di messa in sicurezza di Via Padula a Nocera Inferiore. L’ intervento è stato eseguito dalla Provincia di Salerno. La strada periferica necessitava di interventi di riqualificazione, oggi conclusi. Il sindaco Manlio Torquato: “ Questa lavoro giunto al termine, si inserisce nel più ampio intervento di riqualificazione stradale programmato dalla Provincia per ridisegnare in termini di sicurezza e decoro l’ asse viario nocerino non di competenza comunale”