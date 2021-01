Nocera Inferiore: ripresa attività didattiche in presenza Il sindaco: “Si garantirà per la quasi totalità della popolazione scolastica nocerina”

L’Amministrazione comunale e i Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie del Comune di Nocera Inferiore si sono incontrati ieri in videoconferenza per definire la strategia per rientro in classe della porzione di popolazione scolastica rimasta ancora in Dad. Alla riunione oltre al sindaco Manlio Torquato e all’ assessore al ramo Federica Fortino, hanno partecipato per il Comune, il Dirigente del Settore Socio- Formativo, la Responsabile dell’ area Istruzione ed il Comandante della Polizia Municipale.

I Dirigenti scolastici hanno garantito la ripresa delle attività didattiche in presenza al 1 Febbraio 2021nel rispetto delle disposizioni Ministeriali in merito, per un minimo del 50% ad un massimo del 75% sul totale degli alunni per plesso.

Nel rispetto delle disposizioni della Prefettura, sarà predisposto uno sfalsamento dell’orario di ingresso e di uscita: 8,00/10,00 – 15,00/16,00.

L’ Amministrazione comunale come già sta facendo per gli Istituti Comprensivi che hanno già avviato la ripresa delle attività didattiche in presenza, si adopererà con la collaborazione dell’ Asl, per affiancare e velocizzare le attività di screening volontario del personale scolastico.