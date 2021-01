Nocera, inaugurato il nuovo polo della protezione civile Il sindaco Manlio Torquato: "Struttura recuperata per uno scopo importante"

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manlio Torquato ha inaugurato il nuovo polo che ospiterà le associazioni di Protezione civile. I presìdi saranno sistemati al piano terra dell’ ex edificio scolastico di Chivoli in Via Urbulana.

Le associazioni che beneficeranno degli spazi comunali concessi sono: Club Universo, Noi con voi, San Prisco ed Etruria. Le associazioni potranno usufruire anche dello spazio esterno adibito a deposito e parcheggio degli automezzi di intervento.

"E’ stata recuperata una struttura comunale per un importante scopo. L’operato delle associazioni di Protezione Civile va preservato perché col loro impegno garantiscono supporto e collaborazione per i cittadini", il commento del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.