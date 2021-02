Baronissi, vaccini, Urp assistenza a over 80 Supporto per registrarsi alla piattaforma

L’Urp del Comune di Baronissi fornirà assistenza ai cittadini over 80 per la registrazione alla piattaforma informatica regionale di adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19.

“Compiamo insieme, con l'inizio di questa campagna per la popolazione over 80, il primo passo verso un futuro di normalità e speranza – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - la vaccinazione avviene su base volontaria e chi intende vaccinarsi dovrà restituire la volontà di adesione. Per supportare le autorità sanitarie nella campagna vaccinale, mettiamo a disposizione dei nostri anziani – che hanno notoriamente poca dimestichezza con la tecnologia – l’Ufficio relazioni con il pubblico. Grazie a tutti coloro che lavoreranno per realizzare questo storico piano vaccinale, grazie a chi aderirà perché con il vaccino non proteggerà soltanto se stesso, ma l’intera comunità”.

“E’ un’iniziativa importante – commenta l’assessore alle politiche sociali Marco Picarone – messa in campo soprattutto per aiutare gli anziani soli. Sosteniamo una fascia della popolazione a rischio per contribuire al corretto funzionamento della macchina organizzativa delle vaccinazioni”. La campagna vaccinale anti-covid si svolge, come noto, su base volontaria. La Regione Campania ha attivato la piattaforma on line. Per procedere alla registrazione, è necessario portare con sé il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Al momento dell’adesione, bisogna fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via sms. Registrata l’adesione, sarà inviata una email di conferma all’indirizzo indicato. Sarà poi cura del centro vaccinale procedere alla successiva convocazione.? Gli uffici saranno a disposizione dell'utenza già da martedì 2 febbraio.