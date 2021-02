Giffoni, vaccini Covid per i cittadini over 80 Il comune attiva il servizio di supporto per compilare la domanda

L’Ufficio Politiche Sociali del comune di Giffoni Valle Piana attiva il servizio di supporto per i concittadini Over 80 impossibilitati o con difficoltà nel prenotare online il vaccino Covid-19 attraverso la piattaforma indicata dalla Regione Campania e inaugurata nello scorso weekend.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Antonio Giuliano, permetterà nei giorni martedì e giovedì ai cittadini interessati di poter telefonare al numero 089-9828749 e prenotare un appuntamento col personale preposto per la compilazione della domanda online. Durante l’incontro sarà necessario avere con sé la Tessera Sanitaria e rispondere ai quesiti per la corretta compilazione del form. Potranno interagire con l’Ufficio Politiche Sociali anche i familiari o conoscenti del richiedente. Sarà necessario che chi supporta il vaccinando disponga di informazioni sanitarie e sia autorizzato al loro utilizzo. Una volta registrata l’adesione, bisognerà attendere le comunicazioni e l’evolversi del piano vaccinale della Regione Campania per effettuare il vaccino.

“Ancora una volta vogliamo mostrare la nostra vicinanza all’intera cittadinanza, in particolar modo alle persone sole, in difficoltà per la corretta compilazione della richiesta del vaccino Covid-19 possibile solo in modalità online – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Ringrazio l’Assessore con delega alle Politiche Sociali Eliana Malfeo e il personale comunale per questo grande lavoro che si appresteranno a compiere”.