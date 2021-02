Frana Amalfi, Piero De Luca: "Si dichiari stato di emergenza" Si stanzino risorse straordinarie per i danni e la messa in sicurezza del territorio

Sulla frana che ha colpito stamattina Amalfi è intervenuto il deputato Dem Piero De Luca che ha precisato: “Abbiamo vissuto ore drammatiche sperando che non ci fossero vittime o feriti e fortunatamente così è stato. Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine e a tutti i volontari che in queste ore stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona, alle autorità marittime che hanno provveduto al rientro via mare degli studenti che si sono recati a Salerno per seguire le lezioni e dei pendolari che quotidianamente raggiungono la città per motivi lavorativi. Sono particolarmente vicino alle famiglie che hanno subito danni e disagi da questo evento drammatico. Si lavori per dichiarare subito lo stato di emergenza e per stanziare le risorse straordinarie necessarie a ripristinare la viabilità della Strada Statale 163 evitando di spezzare in due la Costiera, a mettere in sicurezza la costa e a sostenere le famiglie evacuate che affrontano ora l'urgenza della sistemazione abitativa. Mi attiverò da subito - conclude l'onorevole Piero De Luca - a sostegno dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione regionale per aiutare concretamente la Comunità amalfitana a fronteggiare e superare anche questa ennesima emergenza.”