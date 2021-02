Dissesto nel salernitano: interventi della protezione civile Convocata una riunione operativa

La Protezione Civile della Regione Campania prosegue, con squadre di tecnici e di volontari, negli interventi in costiera Amalfitana e nel Cilento dove a causa delle forti precipitazioni si sono determinati fenomeni di dissesto idrogeologico, e in particolare nel Comune di Amalfi, dove una frana ha interessato la Statale 163.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, costantemente informato, ha convocato per sabato prossimo una riunione operativa con Anas, Protezione Civile e sindaco di Amalfi per una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi.