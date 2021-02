Percettori di reddito di cittadinanza: inizia il lavoro I progetti del Comune di Nocera inferiore: per chi si è rifiutato scatta la revoca del beneficio

Sono partiti ufficialmente i 17 progetti utili alla collettività per il Comune di Nocera Inferiore che vedranno coinvolti 162 cittadini che incassano il reddito di cittadinanza.

"L’ impiego dei percettori del Reddito di cittadinanza - si legge in una nota dell'Ente - sarà destinato ai settori comunali per garantire attività di supporto alla polizia municipale, attività di sensibilizzazione per l’ufficio ecologia, attività di manutenzione ordinaria e al verde pubblico, oltre che collaborazione per il supporto alle attività amministrative per i servizi sociali ed il settore affari generali. Altri cittadini percettori del reddito di cittadinanza sono stati assegnati alle scuole e alla procura della Repubblica di Nocera Inferiore. I soggetti sono stati individuati dai servizi sociali tra la platea dei percettori in considerazione delle singole peculiarità e competenze".

Durante i colloqui preliminari alcuni cittadini non hanno dato disponibilità ad essere impegnati nelle attività dei progetti utili alla collettività, e sono stati pertanto segnalati per la decadenza del beneficio economico.

"Si è in attesa della individuazione di ulteriori nominativi di competenza dell'Agenzia dell'Impiego che ha il compito di segnalare il 50% delle unità necessarie all'attivazione dei progetti approvati - si legge ancora nella nota del Comune -. Nel frattempo si è ritenuto necessario dare l'avvio concreto all'iniziativa, la cui durata è di 12 mesi a partire dalla data di avvio e per un totale di 16 ore settimanali".