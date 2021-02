Capaccio, fuori Nobili: in consiglio entra Antonio Agresti L'ex capogruppo si era dimessa dopo il coinvolgimento nell'inchiesta della procura di Salerno

Si è tenuto nell'aula consiliare di Capaccio capoluogo la seduta di consiglio comunale con un solo punto all'ordine del giorno: la surroga della dimissionaria Stefania Nobili. L'ex moglie di Roberto Squecco, coinvolta nell'inchiesta della procura di Salerno, aveva annunciato e poi protocollato le dimissioni dall'incarico di consigliere comunale.

Al suo posto è ora subentrato nel parlamentino capaccese Antonio Agresti. «Nel rinnovare l’apprezzamento per il gesto dell’avvocato Stefania Nobili e nel ringraziarla per il lavoro svolto - il commento del sindaco Franco Alfieri – do il benvenuto in consiglio comunale al consigliere Antonio Agresti. Sono certo che saprà dare alla nostra già ben compatta e rodata squadra amministrativa un contributo importante in termini di impegno, affidabilità e professionalità. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte mia e della città di Capaccio Paestum».

Il neo consigliere Antonio Agresti, eletto nella lista Democrazia Capaccese, ha 42 anni e svolge la professione di commercialista e revisore contabile. «Sono contento di entrare a far parte di una squadra e di un gruppo con il quale ho condiviso sin da subito idee e progetti - dichiara Agresti -. Sono onorato di poter dare il mio contributo all’operato che questa amministrazione, retta dal sindaco Alfieri, sta portando avanti egregiamente nell’interesse dell’intera comunità di Capaccio Paestum», le prime parole da consigliere.