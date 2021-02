Pontecagnano, lavori per un milione al cimitero comunale Il sindaco Lanzara e l'assessore Sica: assicuriamo dignità, decoro e servizi alla città

Via libera dalla giunta di Pontecagnano Faiano al progetto definitivo per la realizzazione di blocchi ossari e blocchi loculi frontali nel cimitero di Via Pompei. I lavori comporteranno una spesa di 980mila euro e consentiranno alla struttura di ospitare 132 nuovi loculi salme frontali e 1600 ossari.

"Il tutto al fine di salvaguardare il decoro del cimitero comunale e di dare dignità alle nuove e vecchie sepolture, sempre salvaguardando il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza, anche dal punto di vista igienico-sanitario", come si legge in una nota di palazzo di città.

"Prende il via il primo intervento di sistemazione dei loculi nel cimitero comunale, anche mediante la realizzazione di nuovi blocchi per ossaretti. Seguiranno altri lotti nei prossimi anni, in attesa dell’ampliamento del cimitero, per il quale stiamo celermente procedendo alla redazione del progetto per l’acquisizione dei pareri utili per poter bandire mediante project financing la gara d’appalto", ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica.

"Con la nuova viabilità ed ulteriori interventi previsti nell’area interna ed esterna, vogliamo riabilitare la zona del cimitero, assicurando dignità, decoro e servizi in uno spazio dal profondo valore per i nostri concittadini. Ciò nell’ottica di ridisegnare una città in tutti i suoi punti, periferici quanto centrali. Il nostro progetto va avanti e con esso la determinazione nel fare e produrre per i nostri cittadini", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Lanzara.