De Luca: "Stato di calamità e un commissario per Amalfi" Il governatore: situazione di una gravità assoluta.Sopralluogo della Regione nei pressi del crollo

"La situazione è di una gravità assoluta, ho chiesto al Governo di proclamare subito lo stato di calamità". Così il governatore Vincenzo De Luca è intervenuto sulla questione di Amalfi dopo il crollo di un costone e la conseguente chiusura della Statale 163.

"Ma non possiamo aspettare settimane. Basti pensare che per le alluvioni in Cilento o i danni della mareggiata a Napoli ancora non abbiamo avuto risposte - l'atto d'accusa del governatore, nel corso del consueto punto settimanale sull'emergenza Covid -. Anche per questo chiederò al Governo la nomina di un commissario per superare le procedure ordinarie che richiederebbero tempi troppo lunghi".

Intanto, prima del vertice convocato negli uffici del Genio civile, il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il capo della protezione civile Italo Giulivo e il genio militare si sono recati sul posto per un sopralluogo. Un'occasione per fare il punto della situazione sulle tante criticità da affrontare e una prima riflessione sulle iniziative da adottare per ridurre al minimo i disagi per Amalfi e tutta la Costiera.

E ad Amalfi ha fatto tappa in mattinata anche il deputato Pd Piero De Luca: "La Costiera è oggi divisa in due, provocando disagi enormi per tutti i cittadini-spiega il deputato Dem-L’eccezionalità dell’evento impone un grande sforzo istituzionale per la dichiarazione dello stato di emergenza e la previsione di fondi straordinari per la messa in sicurezza del costone franato e l’immediato ripristino della viabilità interrotta. Non possiamo permetterci ritardi nell’avanzamento dei lavori - continua Piero De Luca - che rischierebbero di penalizzare irreparabilmente anche la prossima stagione turistica in questo splendido territorio, patrimonio Unesco, già duramente provato dall’emergenza sanitaria. Per questo - conclude De Luca - chiederò che si adotti, anche per Amalfi, il cosiddetto "modello Genova", con un commissario straordinario che intervenga con tempi certi e procedure accelerate. Faremo tutto quanto necessario perché la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile", le parole del deputato salernitano.