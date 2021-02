Allerta meteo: scuole chiuse a Nocera, Cava e Sapri La decisione delle fasce tricolori

In seguito alla diramazione, da parte della Protezione Civile regionale dell'allerta meteo arancione che interessa anche il salernitano nelle prossime ore, diversi sindaci hanno deciso di chiudere gli istituti. La fascia tricolore di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per i servizi educativi 0/3 anni e per le scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale per il giorno 9 febbraio 2021. Scuole chiuse anche a Nocera Superiore, Cava de' Tirreni e Sapri.