Nocera, prosegue lo screening su tutto il personale scolastico Eseguiti finora 600 test: l'iniziativa di Comune e Asl

Procedono le operazioni di screening anti-covid sul personale scolastico nocerino promosse dall’amministrazione comunale e dal Distretto territoriale di prevenzione collettiva dell’ Asl.

"L’ esecuzione dei test effettuati sino ad oggi ha permesso di sottoporre a tampone 600 soggetti, tra coloro che volontariamente hanno aderito alla campagna di prevenzione realizzata per il Comune di Nocera Inferiore nel Consorzio di Bonifica. Quattro sono state le date in cui si è proceduto alle operazioni di screening. Ogni data ha coinvolto 150 soggetti. L’amministrazione comunale - si legge nella nota di palazzo di città - ringrazia per la collaborazione la protezione civile comunale ed il Consorzio di Bonifica. Il loro impegno, unito a quello costante del dipartimento di prevenzione dell'Asl, permette di garantire lo svolgimento delle operazioni di screening in maniera coordinata, organizzata e sicura".