"Il comune fa lavorare chi ha il reddito di cittadinanza" A comunicarlo il sindaco di Roccapiemonte

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e il Consigliere delegato alle Politiche Sociali Valeria Pagano, comunicano che stanno per iniziare la loro collaborazione lavorativa con il Comune di Roccapiemonte alcuni cittadini che percepiscono il Reddito di Cittadinanza cosi' come previsto dall'incontro istituzionale del Piano di Zona S01_1 che ha deliberato già alcuni mesi fa l'utilizzo di questi soggetti nell'ambito dei Piani di Utilita' Collettiva.

Sono ventisei i cittadini di Roccapiemonte beneficiari del Reddito di Cittadinanza coinvolti nelle attività che riguarderanno gli ambiti culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comunali. In particolare dovranno occuparsi di attività di vigilanza per entrata ed uscita dalle scuole; collaborazione con il personale del servizio Pubblica Istruzione; collaborazione con la Polizia Locale per "Roccapiemonte Citta' Sicura"; supporto per servizio Pronto Farmaco; attività di supporto al servizio necroforo e agli operatori cimiteriali; supporto per potenziamento servizio di accoglienza, informazione e orientamento della Biblioteca Comunale; supporto alla Protezione Civile; attivita' di igiene, pulizia aree pubbliche e giardinaggio.

Si informa inoltre che per i percettori del Reddito di Cittadinanza che si rifiuteranno di aderire ai Piani di Utilita' Collettiva, l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Roccapiemonte sarà tenuto alla segnalazione all'Inps con conseguente revoca del diritto di beneficio del Reddito di Cittadinanza.