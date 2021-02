Nocera, contagi sotto controllo: le scuole restano aperte Questa mattina il vertice tra il sindaco, i dirigenti e la protezione civile sui dati Asl

Questa mattina si è tenuta una riunione di coordinamento di Protezione civile alla quale hanno partecipato i dirigenti di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale. Il confronto si è svolto con i dati forniti dal Distretto di prevenzione collettiva dell'Asl di Salerno e dai singoli dirigenti.

"Il sindaco Manlio Torquato, quale autorità sanitaria locale non ha ritenuto necessario, allo stato dei dati registrati stamattina e dopo attenta analisi dello scenario epidemiologico riscontrato sulla popolazione scolastica, adottare misure più ristrettive o disporre chiusura generalizzata dei plessi scolastici. Restano attenzionate le situazioni emerse al quarto Istituto Comprensivo e al Liceo scientifico Sensale", si legge in una nota stampa del Comune di Nocera.

"È altresì emerso dai riscontri dei dirigenti scolastici, un sentimento di preoccupazione dei genitori, i quali per paura trattengono i figli a casa e dunque non è possibile garantire loro l'istruzione scolastica non potendo attivare la Dad in maniera discrezionale. Il sindaco su questo preoccupante dato emerso informerà le competenti autorità".