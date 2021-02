Giffoni Valle Piana: sport nei parchi Il comune aderisce all'avviso pubblico

Il Comune di Giffoni Valle Piana partecipa all’avviso pubblico “Sport nei parchi”, emanato da Sport e Salute SpA e Anci, per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Attraverso questa linea di intervento, l’obiettivo è quello di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto per l’utilizzo di aree verdi.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Giuliano, ha ufficialmente presentato nella giornata di ieri la propria adesione alla linea d’intervento numero 2 “Urban sport activity e weekend”.

L’area verde individuata è situata in località Corte, nel centro cittadino, ritenuta idonea per rispondere alle prerogative decretate all’interno del piano e pensata come ideale per sviluppare la realizzazione del progetto, nato con l’intento di favorire le attività sportive all’aria aperta destinati a diversi target della popolazione (bambini, ragazzi, donne, over 65).



“Ancora una volta Giffoni e la sua Amministrazione Comunale non si fa cogliere impreparata e dimostra di voler fortemente puntare sullo sport e sulla sua rinomanza sociale , valorizzandone la ricchezza educativa, formativa, aggregativa – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. Ringrazio i consiglieri Fabio Toro e Stefania Gubitosi per il loro impegno e la tenacia nel seguire questo progetto, sperando di poter raggiungere presto un altro risultato importante per l’intera comunità”.

“L’adesione al progetto “Sport nei parchi” nasce con l’intenzione di promuovere il connubio fra i giovani e lo sport – le dichiarazioni dei consiglieri Fabio Toro e Stefania Gubitosi -. Siamo alla fase preliminare, eppure alle spalle c’è un lungo lavoro per presentare un progetto valido e in grado di rispondere ai requisiti richiesti. La possibilità di intervenire in località Corte con la costruzione di un parco pronto ad abbracciare nuove pratiche sportive rappresenterà un volano per permettere a tanti cittadini di avvicinarsi all’attività motoria attraverso la scoperta di nuove discipline”.